В Ростове у детей обнаружили семейную средиземноморскую лихорадку

Мать двух мальчиков 9 и 13 лет обратилась в поликлинику из-за повторяющихся у детей каждые 1−3 месяца недомоганий. Мальчики с трех лет периодически страдали болями в животе, головной болью, болью в мышцах и суставах и лихорадкой с температурой до 40 градусов.