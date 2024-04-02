В Ростове у детей обнаружили семейную средиземноморскую лихорадку

В Ростове врач детской поликлиники № 1 обнаружила у двоих детей из одной семьи редкое генетическое заболевание. Об этом сообщает Минздрав Ростовской области.
Мать двух мальчиков 9 и 13 лет обратилась в поликлинику из-за повторяющихся у детей каждые 1−3 месяца недомоганий. Мальчики с трех лет периодически страдали болями в животе, головной болью, болью в мышцах и суставах и лихорадкой с температурой до 40 градусов.
В результате обследования предварительно детям была поставлена семейная средиземноморская лихорадка. Затем был проведен генетический тест и диагноз подтвердился.
Школьникам назначили специальное лечение, их состояние улучшилось, лихорадка и боли прошли. Редкое генетическое заболевание средиземноморская лихорадка, обычное встречается в результате мутации рецессивного гена у жителей Средиземноморья.