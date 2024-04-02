Минтруда предупреждает о мошенничестве с соцвыплатами

«Гражданам предлагают перейти по различным ссылкам и заполнить форму с личными данными, а также данные, которые непосредственно отражены на банковской карте. Мошенники обещают некую социальную выплату. Однако цель такой схемы — обманным путем получить доступ к вашим деньгам», — говорится в сообщении.



«Информирование о получении социальных выплат, их пересчете не производится путем рассылки смс или интернет-сообщений», — подчеркивают в ведомстве.

