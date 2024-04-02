Избил и ограбил собственную мать: Жителя Молдовы приговорили к 13 годам тюрьмы

Избил и ограбил собственную мать: жителя Единец приговорили к 13 годам тюрьмы.
По данным прокуратуры, из-за конфликта, связанного с недвижимостью, подсудимый на протяжении года оказывал психологическое давление на свою 70-летнюю мать. Мужчина издевался над женщиной, оскорблял её, шантажировал и угрожал физической расправой.
В ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый пришёл в гости к матери. В порыве ярости мужчина снял с неё золотое кольцо и серьги, а затем нанёс несколько ударов. Пенсионерка упала, потеряв сознание, а горе-сын ушёл.
Накануне суд приговорил 37-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.
Источник: t.me/aifmd.