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Избил и ограбил собственную мать: Жителя Молдовы приговорили к 13 годам тюрьмы

Мужчина издевался над женщиной, оскорблял её, шантажировал и угрожал физической расправой.

Источник: Комсомольская правда

Избил и ограбил собственную мать: жителя Единец приговорили к 13 годам тюрьмы.

По данным прокуратуры, из-за конфликта, связанного с недвижимостью, подсудимый на протяжении года оказывал психологическое давление на свою 70-летнюю мать. Мужчина издевался над женщиной, оскорблял её, шантажировал и угрожал физической расправой.

В ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый пришёл в гости к матери. В порыве ярости мужчина снял с неё золотое кольцо и серьги, а затем нанёс несколько ударов. Пенсионерка упала, потеряв сознание, а горе-сын ушёл.

Накануне суд приговорил 37-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.

Источник: t.me/aifmd.