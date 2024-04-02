Избил и ограбил собственную мать: Жителя Молдовы приговорили к 13 годам тюрьмы

В ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый пришёл в гости к матери. В порыве ярости мужчина снял с неё золотое кольцо и серьги, а затем нанёс несколько ударов. Пенсионерка упала, потеряв сознание, а горе-сын ушёл.