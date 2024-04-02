Высокую пожароопасность объявили в Ростовской области

В Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области установилась высокая пожароопасность четвертого класса. Предупреждение об этом опубликовали в телеграм-канале регионального управления МЧС.
— Начало пожароопасного сезона на Дону в этом году объявлено со 2 апреля, — добавили в сообщении экстренного ведомства.
Жителей Дона просят не жечь мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи лесных насаждений. Нельзя разводить костры. Сообщить о любом возгорании можно по номерам «101» или «112».