Режим ЧС решили объявить в одном из сел Павлодарской области

Ранее в селе Жалаулы решили существенно расширить 3 имеющихся котлована для сбора талой воды и возвести 6 километров заградительной дамбы, чтобы перенаправить потоки, идущие из степи. Средства обещали выделить из областного бюджета.
Сейчас в село Жалаулы переброшены силы из Шолаксора, где угрозу подтопления уже сняли. В Шолаксоре, по информации спасателей, вдоль села возвели земляную насыпь, укрепили дамбу грунтом и мешкотарой, укрепили подъездную дорогу. Чтобы в будущем дорогу не размывало, в следующем году здесь планируют построить мост.
Шестеро спасателей пока остаются в Шолаксоре, чтобы следить за изменением уровня воды.
— В селе Шолаксор Актогайского района основной пик паводка, хлынувшего из соседней Северо-Казахстанской области, пройден. Уровень воды в реке Селета снизился до нормальной отметки — 1,95 метра, подъездная дорога к селу восстановлена. Для предотвращения ее регулярных размывов возведем мост за счет областного бюджета в следующем году, после изготовления ПСД, — рассказал аким области Асаин Байханов.
На сегодня по области на контроле находятся 10 участков, подвергнувшихся подтоплениям: в Павлодаре, Актогайском, Успенском, Иртышском, Щербактинском районах и в районе Теренколь. Также на контроле у спасателей — участок автодороги Жолболды-Шелекты, где происходит перелив талых вод.
Борьба с паводками не прекращается ни днем, ни ночью. Так, в селе Первомайское района Теренколь для защиты домов возвели трехкилометровую дамбу высотой 1,5 метра, перекачали уже около 6 тысяч кубометров воды.
Напомним, вчера в ДЧС региона сообщили, что на юге области вода стала уходить лучше, потому что промерзшая почва понемногу оттаивает. Угроза смещается севернее, где снег еще не растаял.