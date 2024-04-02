Режим ЧС решили объявить в одном из сел Павлодарской области

Сейчас в село Жалаулы переброшены силы из Шолаксора, где угрозу подтопления уже сняли. В Шолаксоре, по информации спасателей, вдоль села возвели земляную насыпь, укрепили дамбу грунтом и мешкотарой, укрепили подъездную дорогу. Чтобы в будущем дорогу не размывало, в следующем году здесь планируют построить мост.