В Северном микрорайоне Воронежа отключили холодную воду из-за аварии

Во вторник, 2 апреля, в части Коминтерновского района Воронежа отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Под ограничения подпали дома на четырех улицах. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Холодное водоснабжение ограничили по адресам:
ул. Антонова-Овсеенко, 19, 21, 23, 23а;
бульвар Победы, 45а;
ул. Генерала Лизюкова, 66, 70, 72, 76, 80;
ул. Владимира Невского, 13, 13б 13 В.
На предприятии пояснили, что возле дома № 51а на бульваре Победы обнаружили повреждение на водоводе диаметром 200 м. Специалисты приступили к устранению аварии.
Водоснабжение будет восстановлено сразу после ремонта, отметили в «РВК-Воронеж».
Ранее стало известно, что в среду, 3 апреля, в Воронеже завершится отопительный сезон. В мэрии Воронежа сообщили, что сейчас уже готовится соответствующее постановление.