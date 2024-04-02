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В Северном микрорайоне Воронежа отключили холодную воду из-за аварии

Повреждение обнаружили в районе дома № 51а на бульваре Победы.

Во вторник, 2 апреля, в части Коминтерновского района Воронежа отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Под ограничения подпали дома на четырех улицах. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Холодное водоснабжение ограничили по адресам:

ул. Антонова-Овсеенко, 19, 21, 23, 23а;

бульвар Победы, 45а;

ул. Генерала Лизюкова, 66, 70, 72, 76, 80;

ул. Владимира Невского, 13, 13б 13 В.

На предприятии пояснили, что возле дома № 51а на бульваре Победы обнаружили повреждение на водоводе диаметром 200 м. Специалисты приступили к устранению аварии.

Водоснабжение будет восстановлено сразу после ремонта, отметили в «РВК-Воронеж».

Ранее стало известно, что в среду, 3 апреля, в Воронеже завершится отопительный сезон. В мэрии Воронежа сообщили, что сейчас уже готовится соответствующее постановление.

ЖКХ