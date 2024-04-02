В Северном микрорайоне Воронежа отключили холодную воду из-за аварии

Во вторник, 2 апреля, в части Коминтерновского района Воронежа отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Под ограничения подпали дома на четырех улицах. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».