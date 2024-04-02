В Татарстане 80 населенных пунктов остались без света

Ранее мы писали, что жители Челнов и Тукаевского района столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии утром 2 апреля. Согласно сообщениям в социальных сетях и домовых чатах, инцидент произошел в 9:45, когда в некоторых комплексах нового города, поселке ЗЯБ, частном секторе и сельских поселениях свет моргнул и погас на несколько секунд.