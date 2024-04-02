В Татарстане 80 населенных пунктов остались без света

В Татарстане сегодня утром произошло крупное аварийное отключение электроэнергии, в результате чего 80 населенных пунктов республики оказались без света. Причиной стала неисправность на подстанции «Заводская», из-за чего произошло прекращение подачи электричества к потребителям.
Как сообщают в «Сетевой компании», отключение затронуло жизнь 27036 жителей, а также 17 школ и 23 детских сада, оставив их без основного источника энергии. Общая мощность отключенных объектов составила 57 МВт. Особенно пострадали Нижнекамские и Набережночелнинские электрические сети.
По данным энергетической компании, для скорейшего восстановления электроснабжения были выполнены переключения на альтернативные источники питания. Благодаря оперативным действиям специалистов, электроснабжение во всех пострадавших населенных пунктах было восстановлено.
Ранее мы писали, что жители Челнов и Тукаевского района столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии утром 2 апреля. Согласно сообщениям в социальных сетях и домовых чатах, инцидент произошел в 9:45, когда в некоторых комплексах нового города, поселке ЗЯБ, частном секторе и сельских поселениях свет моргнул и погас на несколько секунд.