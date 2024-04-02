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В МЧС Татарстана рассказали, что делать при атаке беспилотников

Если вы заметили беспилотник, то необходимо позвонить по телефону 112.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС по Татарстану в связи с ударами беспилотников по Елабуге и Нижнекамску рассказали, как вести себя при атаке БПЛА.

При нахождении в здании необходимо спуститься по лестнице на нижние этажи, в подвал или на парковку. Лифтом пользоваться запрещено. В квартире же следует укрыться между несущих стен, в месте без окон. Для этого подходит ванная комната. Сядьте на пол и не подходите к окнам.

После атаки, а также при обнаружении беспилотника и его частей нельзя ничего трогать. Следует сразу уйти оттуда. Находясь на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или парковке. Во время передвижения на транспорте — покиньте его и найдите укрытие.

В случае обнаружения беспилотника необходимо позвонить по телефону 112, назвав оператору свои ФИО, предупреждают в ведомстве.

Напомним, в Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Татарстане.

МЧС