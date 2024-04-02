В МЧС Татарстана рассказали, что делать при атаке беспилотников

При нахождении в здании необходимо спуститься по лестнице на нижние этажи, в подвал или на парковку. Лифтом пользоваться запрещено. В квартире же следует укрыться между несущих стен, в месте без окон. Для этого подходит ванная комната. Сядьте на пол и не подходите к окнам.