Минтербез Пермского края призвало жителей региона сохранять спокойствие

«На основании введённого режима оперативными службами усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», — напомнили в минтербезе Прикамья.