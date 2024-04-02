Минтербез Пермского края призвало жителей региона сохранять спокойствие

Министерство территориальной безопасности Пермского края призвало жителей сохранять спокойствие после инцидента в Елабуге.
Как сообщили в ведомстве сайту perm.aif.ru на данный момент в Пермском крае продолжает действовать режим базовой готовности, введённый в октябре 2022 года Указом президента РФ Владимира Путина.
«На основании введённого режима оперативными службами усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», — напомнили в минтербезе Прикамья.
В министерстве добавили, что для своевременного реагирования на угрозы в Пермском крае действует оперативный штаб, в составе которого находятся руководители правоохранительных служб, органов надзора, правительства и администрации губернатора края.
«Органами власти и силовыми ведомствами субъекта принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территорий Пермского края. В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие», — добавили в министерстве.
Напомним, 2 апреля на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге произошла атака беспилотного летательного аппарата. По последним данным пострадало 12 человек.