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Самолет из Египта из-за тумана вместо Самары приземлился в Казани

Из-за сильного тумана самолет из Самары отправили на запасной аэродром в Казань.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, который летел из Шарм-эль-Шейха в Самару, не смог приземлиться в аэропорте Курумоч из-за неблагоприятной погоды, а именно — из-засильного тумана. Инцидент произошел 1 апреля, когда Самарскую область окутал густой туман. Из-за этого несколько самолетов не смогли приземлиться и взлететь.

Самолет из Египта, который не смог приземлиться в Самаре, в итоге отправили на запасной аэродром — в Казань. Такое же решение о смене курса было принято относительно самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Самару.