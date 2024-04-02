Самолет из Египта из-за тумана вместо Самары приземлился в Казани

Самолет, который летел из Шарм-эль-Шейха в Самару, не смог приземлиться в аэропорте Курумоч из-за неблагоприятной погоды, а именно — из-засильного тумана. Инцидент произошел 1 апреля, когда Самарскую область окутал густой туман. Из-за этого несколько самолетов не смогли приземлиться и взлететь.
Самолет из Египта, который не смог приземлиться в Самаре, в итоге отправили на запасной аэродром — в Казань. Такое же решение о смене курса было принято относительно самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Самару.