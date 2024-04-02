Задержание в Алматы: офицеру грозит до пяти лет по статье о педофилии

Отметим, часть 1 статьи 122 УК предусматривает наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок до 5 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ранее в Комитете национальной безопасности в ответ на запрос редакции сообщили, что указанный военнослужащий был уволен. «Гражданин К. по итогам служебного расследования по факту невыхода на работу уволен с воинской службы», — заявили в КНБ. Когда военнослужащий лишился должности, неизвестно. Ответ комитета датируется 19 марта этого года.