Задержание в Алматы: офицеру грозит до пяти лет по статье о педофилии

Расследование в отношении военнослужащего ведет Южное региональное военно-следственное управление МВД.
«29 марта 2024 года его деяния военнослужащего квалифицированы по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса “Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста”. На следующий день, 30 марта в отношении подозреваемого с санкции суда применена мера пресечения “Содержание под стражей”, — говорится в ответе МВД на официальный запрос Tengrinews.kz.
Отметим, часть 1 статьи 122 УК предусматривает наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок до 5 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ранее в Комитете национальной безопасности в ответ на запрос редакции сообщили, что указанный военнослужащий был уволен. «Гражданин К. по итогам служебного расследования по факту невыхода на работу уволен с воинской службы», — заявили в КНБ. Когда военнослужащий лишился должности, неизвестно. Ответ комитета датируется 19 марта этого года.
Напомним, в начале марта в социальных сетях появилась информация о том, что подполковник погранслужбы якобы задержан по подозрению в педофилии. В полиции Алматы заявили о проверке.
«По данному факту проверку проводит Южное региональное военно-следственное управление МВД. Объективные обстоятельства устанавливаются», — сообщили в департаменте полиции Алматы.
Напомним, Мажилис принял закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который вводит в Казахстане пожизненный срок для педофилов и убийц детей. Кроме этого, документ усиливает уголовную ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.