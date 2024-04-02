«Шахта заполнена»: в Приамурье прекратили операцию по спасению заваленных горняков, среди которых 5 вахтовиков из Башкирии

— Ребята работали машинистами буровой установки и уже успели поработать на нескольких предприятиях. Ни Вадим, ни его друг Ролан не были довольны работой на участках компании. Говорят, что условия отличались на тех местах, где они были раньше. Мы проводили Вадима на вахту 14 марта, а 18 числа узнали о том, что случилось. Для него это переломный год. Недавно он потерял младшего брата, отца и матери тоже нет в живых. С супругой он разведен, но у них двое детей — доченьки. Я надеюсь, что прибудут еще спасатели, что его и остальных вызволят, — рассказала в беседе с «Комсомолкой» близкая подруга вахтовика Елена.