«Шахта заполнена»: в Приамурье прекратили операцию по спасению заваленных горняков, среди которых 5 вахтовиков из Башкирии

В Приамурье прекратили спасательную операцию на золотодобывающем руднике «Пионер». Напомним, там под завалами оказались 13 горняков, среди которых находились и пятеро вахтовиков из Башкирии. До последнего их близкие надеялись, что шахтеров удастся спасти, но во всех пробуренных скважинах обнаружили воду, лед и глину. Все это говорит о том, что, скорее всего, рудник полностью затоплен, и шансов найти людей живыми нет.
КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО.
Обвал в руднике произошел вечером 18 марта. Изначально объем обрушившейся горной породы оценивался в 9 тысяч кубометров, позже эта цифра увеличилась до 194 тысяч кубометров. В этот момент в шахте на глубине около 120 метров находились 13 горняков в возрасте от 31 до 48 лет. Среди них были пятеро вахтовиков-инженеров из Башкирии: Олег Симонов, Вадим Николаев, Ролан Шарипов из Сибая, а также машинист погрузочно-доставочной машины Эмиль Валиханов из Учалов.
Еще в начале спасательной операции нашим коллегам из «КП-Благовещенск» удалось пообщаться с близкими 31-летнего Вадима Николаева, которые рассказали, что мужчина и его близкий друг (Ролан Шарипов — Ред.) изначально не хотели ехать на вахту и даже собирались увольняться. Мол, в первый раз Вадим съездил на заработки еще в феврале, но остался разочарованы условиями.
— Ребята работали машинистами буровой установки и уже успели поработать на нескольких предприятиях. Ни Вадим, ни его друг Ролан не были довольны работой на участках компании. Говорят, что условия отличались на тех местах, где они были раньше. Мы проводили Вадима на вахту 14 марта, а 18 числа узнали о том, что случилось. Для него это переломный год. Недавно он потерял младшего брата, отца и матери тоже нет в живых. С супругой он разведен, но у них двое детей — доченьки. Я надеюсь, что прибудут еще спасатели, что его и остальных вызволят, — рассказала в беседе с «Комсомолкой» близкая подруга вахтовика Елена.
ПОИСКИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ НИ НА МИНУТУ.
Сразу же после ЧП началась масштабная операция с участием спасателей из Хабаровска и Якутии. В шахте возводили бетонные водоупорные перемычки, чтобы избежать повторного обрушения и дальнейшего затопления, начали вывозить обрушившуюся породу, с помощью мощных насосов откачивать талую воду, а также бурить разведочные скважины, чтобы понять — где именно находятся люди, есть ли у них доступ к кислороду и воде и по возможности держать с ними связь. Всего было пробурено 7 таких скважин, но везде спасатели натыкались только на воду вперемешку с глиной и льдом. В итоге 1 апреля было объявлено о прекращении спасательной операции, тем более что спасателям угрожало обрушение борта карьера.
В свою очередь по факту обрушения горной породы в руднике «Пионер» СК России по Амурской области завел уголовное дело. Был задержан управляющий директор рудника Алексей Бирюков по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ». Еще двое сотрудников Ростехнадзора подозреваются в халатности.
Свои соболезнования и слова поддержки семьям шахтеров уже выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Он заверил, что, если горняков официально признают погибшими, то семьи, в которых есть дети младше 18 лет и студенты-очники до 23 лет, получат пенсию по потере кормильца. По словам руководителя республики, семьи уже начали получать выплаты от предприятия. Если от родных шахтеров поступят запросы и обращения, то региональные власти обещают оказать дополнительную помощь.
«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким людей, оставшихся под завалами в руднике.