Вымогал взятку и получил срок директор филиала «КазАвтоЖола»

«С учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении малолетних детей, судом назначено А. М. — восемь лет лишения свободы, а Ө.З. — семь лет лишения свободы. По факту злоупотребления должностными полномочиями А. М. оправдан в связи с недоказанностью участия в преступлении», — сообщили 2 апреля в пресс-службе суда № 2 Павлодара.