Вымогал взятку и получил срок директор филиала «КазАвтоЖола»

Их обвиняли в получении взятки в значительном размере путем вымогательства (п. 1 ч. 3 ст. 366 УК).
В суде установлено, что директор облфилиала «КазАвтоЖола» 29 июня 2023 года вместе с пособником — главным специалистом компании, угрожая не подписать акты выполненных работ и расторгнуть договор о госзакупках по обслуживанию автомагистрали Павлодар — Астана, получили от подрядной организации взятку в размере 4 млн тенге.
Также директора филиала обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор просил назначить ему восемь лет лишения свободы, а пособнику — семь лет лишения свободы.
Подсудимые вину не признали полностью и просили их оправдать.
«С учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении малолетних детей, судом назначено А. М. — восемь лет лишения свободы, а Ө.З. — семь лет лишения свободы. По факту злоупотребления должностными полномочиями А. М. оправдан в связи с недоказанностью участия в преступлении», — сообщили 2 апреля в пресс-службе суда № 2 Павлодара.
Приговор в законную силу не вступил.