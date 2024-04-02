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Воронежский врач отдала мошенникам свыше восьми миллионов рублей

Женщина полностью доверилась телефонным аферистам.

Источник: Комсомольская правда

Главный врач одной из частных медицинских организаций Северного микрорайона Воронежа стала жертвой виртуальных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Утром 11 марта с ней через звонок в мессенджере связался лже-сотрудник правоохранительных органов. Он убедил 46-летнюю даму, что все ее сбережения находятся под угрозой, так как хакеры взломали базу сотрудников больницы. В итоге потерпевшая доверилась незнакомцу, и за 17 дней перевела на «безопасные счета» 8,446 миллиона рублей (совершила 30 траншей). Половину этой суммы она взяла в кредит. Когда же в обещанную дату (29 марта) ей не вернули деньги, женщина почуяла неладное и обратилась в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали 23 человека, у пяти из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил 13,5 миллионов рублей.