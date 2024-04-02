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Топ-менеджер крупного предприятия в Могилеве задержан за получение взятки

Топ-менеджер «Моготекс» задержан за получение взятки.

Источник: t.me/pressmvd

В МВД Беларуси сообщили, что оперативниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД за получение взятки задержали 46-летнего заместителя генерального директора ОАО «Моготекс».

Выяснилось, что в конце марта фигурант договорился о получении взятки от руководителя московской фирмы-партнера процента за бесперебойную отгрузку продукции. Он оценил «услуги» в 2 миллиона российских рублей.

За деньгами отправил родственника. После получения взятки мужчину задержали, а затем — и самого чиновника.

«По местам их жительства изъяты денежные средства в сумме, эквивалентной 30 тысячам долларов, а также пять дорогостоящих автомобилей», — говорится в сообщении.