В Тольятти на одном из предприятий работника придавило автопогрузчиком

— В июне 2023 года 39-летняя водитель погрузчика нарушила правила безопасности и требования инструкции по охране труда. Двигаясь задним ходом, она не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на работника, прижав мужчину к другому автопогрузчику, — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.