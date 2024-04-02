В Тольятти на одном из предприятий работника придавило автопогрузчиком

В Тольятти на одном из местных предприятий произошел серьезный производственный инцидент, в результате которого работник получил тяжкие травмы. Мужчину придавило автопогрузчиком.
— В июне 2023 года 39-летняя водитель погрузчика нарушила правила безопасности и требования инструкции по охране труда. Двигаясь задним ходом, она не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на работника, прижав мужчину к другому автопогрузчику, — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате потерпевший получил серьезную травму ноги. В настоящий момент в отношении работницы заведено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Материалы дела направили мировому судье для рассмотрения по существу.