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В 20 районах Воронежской области установлен высокий класс пожарной опасности

В список попал и город Воронеж.

Источник: Комсомольская правда

Третий класс пожарной опасности установили сразу в 20 муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 2 апреля.

Угроза ландшафтных возгораний средней степени наблюдается сейчас в Семилукском, Рамонском, Новоусманском, Верхнехавском, Репьевском, Острогожском, Богучарском, Хохольском, Бобровском, Кантемировском, Каменском, Петропавловском, Воробьевском, Верхнемамонском районах. В этот же список попал и город Воронеж.

Напомним, с 1 апреля в области ввели особый противопожарный режим. В связи с этим гражданам запрещено разжигать костры, нарушителям грозят штрафы.

В регионе 31 марта и 1 апреля в регионе установили температурный рекорд в 23 градуса тепла. В целом же синоптики обещают весьма комфортный месяц. Столбики термометров в среднем будут показывать +10 и с минимумом осадков.

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