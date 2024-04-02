В Раздольненском районе Крыма простились с погибшим в СВО военнослужащим

Сегодня, 2 апреля, в крымском поселке Раздольное прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Романом Сенюком. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник в своем телеграм-канале.
Роман погиб при выполнении боевого задания. Герой посмертно награжден орденом Мужества.
— Роман Витальевич навсегда останется для нас примером чести и доблести, верности своему долгу. Имя героя будет навечно занесено в историю России, — написал Олейник.
Накануне, 1 апреля, в Евпатории простились с погибшим в ходе СВО гвардии ефрейтором Сергеем Гризодубовым. Сергей служил в артиллерийских войсках. Он погиб 21 марта при выполнении служебно-боевых задач.