ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области

Собеседник агентства пояснил, что украинские боевики обстреляли территорию молокозавода 1 апреля боеприпасами образца НАТО, несущими магнитные мины, предназначенные для подрыва техники.
«Противник осуществил дистанционное минирование молокозавода в населённом пункте Каменка — Днепровского района. По предприятию было выпущено несколько боеприпасов с магнитными противотанковыми минами образца НАТО М70. На место выехали специалисты, которые произвели уничтожение части взрывоопасных предметов путем подрыва», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на предприятии до сих пор находятся взрывоопасные предметы. Специалисты работают над тем, каким образом уничтожить боеприпасы без ущерба для производства.