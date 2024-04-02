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ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области

ЭНЕРГОДАР, 2 апр — РИА Новости. Украинские боевики дистанционно заминировали молокозавод в населённом пункте Каменка Днепровского района в Запорожской области минами М70 образца НАТО, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства РФ.

Источник: AFP 2023

Собеседник агентства пояснил, что украинские боевики обстреляли территорию молокозавода 1 апреля боеприпасами образца НАТО, несущими магнитные мины, предназначенные для подрыва техники.

«Противник осуществил дистанционное минирование молокозавода в населённом пункте Каменка — Днепровского района. По предприятию было выпущено несколько боеприпасов с магнитными противотанковыми минами образца НАТО М70. На место выехали специалисты, которые произвели уничтожение части взрывоопасных предметов путем подрыва», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на предприятии до сих пор находятся взрывоопасные предметы. Специалисты работают над тем, каким образом уничтожить боеприпасы без ущерба для производства.