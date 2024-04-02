Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло

По информации минздрава региона, после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых ребят отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.