От наводнения в Казахстане страдает скот: куда обращаться за кормами

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Как защитить домашний скот в затопленных районах, обсудили в Штабе по противодействию паводкам в Казахстане.
Чтобы не допустить падежа в регионах подтопления организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса, сообщили в правительстве.
«По оперативным данным, отогнано на безопасное расстояние порядка 30 тысяч голов сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении.
В Алматы собрали более тонны гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.
Из-за сохраняющейся угрозы и в ожидании второй волны паводков, акиматы обращаются к местным жителям с призывом вовремя отогнать скот из мест высокого риска.
«К сожалению, падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Поэтому на данный момент проходит подсчет количества павших животных и уточняются данные», — добавили в правительстве.
В случае гибели скота от паводков при режиме ЧС, напомнили в Минсельхозе, возмещение будет предусмотрено за счет местных бюджетов, а также иных источников.
На западе Казахстана вода идет на спад, под угрозой наводнения — центр, север, восток.
Если отогнанному скоту не хватает кормов, «Продкорпорация» имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей, подчеркнули в правительстве.
Для этого необходимо обратиться в областной штаб:
Астана —
Алматы — 8−707−112−64−41;
Шымкент —
Абайская область —
Алматинская область —
Акмолинская область —
Актюбинская область —
Атырауская область —
Восточно-Казахстанская область —
Жетысуская область —
Жамбылская область —
Западно-Казахстанская область —
Карагандинская область —
Кызылординская область — 8 7242:24−41−61, 24−58−30;
Костанайская область —
Мангистауская область — 8 7292−70−17−07;
Павлодарская область —
Северо-Казахстанская область —
Туркестанская область —
Улытауская область —