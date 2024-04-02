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От наводнения в Казахстане страдает скот: куда обращаться за кормами

Избежать гибели животных от стихии, признали в правительстве Казахстана, не удалось, поэтому в республике подсчитывают потери.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Как защитить домашний скот в затопленных районах, обсудили в Штабе по противодействию паводкам в Казахстане.

Чтобы не допустить падежа в регионах подтопления организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса, сообщили в правительстве.

«По оперативным данным, отогнано на безопасное расстояние порядка 30 тысяч голов сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении.

В Алматы собрали более тонны гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.

Из-за сохраняющейся угрозы и в ожидании второй волны паводков, акиматы обращаются к местным жителям с призывом вовремя отогнать скот из мест высокого риска.

«К сожалению, падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Поэтому на данный момент проходит подсчет количества павших животных и уточняются данные», — добавили в правительстве.

В случае гибели скота от паводков при режиме ЧС, напомнили в Минсельхозе, возмещение будет предусмотрено за счет местных бюджетов, а также иных источников.

На западе Казахстана вода идет на спад, под угрозой наводнения — центр, север, восток.

Если отогнанному скоту не хватает кормов, «Продкорпорация» имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей, подчеркнули в правительстве.

Для этого необходимо обратиться в областной штаб:

Астана — 8 7172 24−51−47, 74−22−79;

Алматы — 8−707−112−64−41;

Шымкент — 8 7252 33−74−78;

Абайская область — 8 7222 56−15−15, 56−37−59;

Алматинская область — 8 7277 22−61−02, 2−61−51;

Акмолинская область — 8 7162 52−55−18;

Актюбинская область — 8 7132 97−24−67;

Атырауская область — 8 7122 45−00−00;

Восточно-Казахстанская область — 8 7232 57−00−29, 57−00−35;

Жетысуская область — 8 7282 22−15−91, 22−38−52;

Жамбылская область — 8 7262 45−68−29, 45−17−43;

Западно-Казахстанская область — 8 7112 51−42−22;

Карагандинская область — 8 7212 43−36−36, 43−37−37;

Кызылординская область — 8 7242:24−41−61, 24−58−30;

Костанайская область — 8 7142 50−07−44, 50−04−55;

Мангистауская область — 8 7292−70−17−07;

Павлодарская область — 8 7182 32−36−92, 53−57−49;

Северо-Казахстанская область — 8 7152 52−24−54, 52−21−72;

Туркестанская область — 8 7253 35−99−96;

Улытауская область — 8 7102 72−11−65.