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Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло

КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек, все они — студенты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил минздрав республики.

«По состоянию на 13.00, после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ “Алабуга” пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее власти сообщали о 12 пострадавших.

Все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.

По информации минздрава региона, после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых ребят отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».

медицина