Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло

«По состоянию на 13.00, после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ “Алабуга” пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Ранее власти сообщали о 12 пострадавших.
Все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.
По информации минздрава региона, после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых ребят отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».