В горах Узбекистана объявляется лавинная опасность

Узгидромет выступил с экстренным предупреждением.
Из-за ожидаемых осадков и изменения температуры воздуха в период с 3 по 8 апреля 2024 года в горных районах республики объявляется лавинная опасность:
в Кашкадарьинской области — в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисябзком районах;
в Сурхандарьинской области — в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;
в Самаркандской области — в Нурабадском, Кушрабадском, Самаркандском и Ургутском районах;
в Джизакской области — в Бахмалском и Заминском районах;
в Ташкентской области — в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
в Наманганской области: в Папском районе.
Жителей горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.