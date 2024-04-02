Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Узбекистана объявляется лавинная опасность

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В шести горных регионах Узбекистана синоптики объявили лавинную опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Узгидромет выступил с экстренным предупреждением.

Из-за ожидаемых осадков и изменения температуры воздуха в период с 3 по 8 апреля 2024 года в горных районах республики объявляется лавинная опасность:

в Кашкадарьинской области — в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисябзком районах;

в Сурхандарьинской области — в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;

в Самаркандской области — в Нурабадском, Кушрабадском, Самаркандском и Ургутском районах;

в Джизакской области — в Бахмалском и Заминском районах;

в Ташкентской области — в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

в Наманганской области: в Папском районе.

Жителей горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.