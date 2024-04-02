Грузовой порт в Кстове проверит Генпрокуратура

Генеральная прокуратура РФ проверит грузовой порт в районе Кстова по обращению депутат Госдумы РФ, экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».
Два года назад местная администрация через суд добивалась сноса причала как самовольной постройки, так как разрешений на реконструкцию и ввод в эксплуатацию нового причала не выдавались, но в итоге заключила мировое соглашение с компанией «Логопром», к которой относится порт. При этом природоохранная прокуратура пропустила срок подачи апелляции.
Булавинов просит генпрокуратуру проверить законность работы порта, а также провести служебную проверку сотрудников природоохранной прокуратуры, чтобы выяснить, не был ли умышленно нарушен срок подачи апелляционной жалобы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может появиться портовая особая экономическая зона (ОЭЗ). Ее планируется организовать на Бору.