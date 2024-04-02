Грузовой порт в Кстове проверит Генпрокуратура

Два года назад местная администрация через суд добивалась сноса причала как самовольной постройки, так как разрешений на реконструкцию и ввод в эксплуатацию нового причала не выдавались, но в итоге заключила мировое соглашение с компанией «Логопром», к которой относится порт. При этом природоохранная прокуратура пропустила срок подачи апелляции.