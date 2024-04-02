В Тулуне задержали водителя иномарки, сбившего школьников на переходе

Следователи в Тулуне возбудили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло на улице Центральная в микрорайоне Угольщиков около полудня. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей — 7-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено.