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В Тулуне задержали водителя иномарки, сбившего школьников на переходе

ИРКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Водитель иномарки, сбивший двух школьников на пешеходном переходе в Тулуне, задержан в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Следователи в Тулуне возбудили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло на улице Центральная в микрорайоне Угольщиков около полудня. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей — 7-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено.

«Задержан 29-летний житель Усть-Илимска в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК