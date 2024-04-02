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Уральского главврача Хачатряна, попавшего под следствие, отстранили от должности

В Новоуральске главу Центральной медико-санитарной части № 31 отстранили от должности.

Источник: Комсомольская правда

В Новоуральске главу Центральной медико-санитарной части № 31 Гарика Хачатряна отстранили от должности. Причиной тому стало уголовное дело, которое возбудили на врача. Об этом изданию ЕАН подтвердил в ЦМСЧ.

— Уголовное дело возбуждено по ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств». Хачатряну избрана мера пресечения — подписка о невыезде, — сообщил инсайдер.

Перед возбуждением уголовного дела прошла проверка в медсанчасти сотрудниками отдела экономической безопасности. В Следственном комитете и МВД от комментария отказались.

Весной 2023 года из медсанчасти уволились десятки врачей с приходом на должность Хачатряна. По основной специальности он сердечно-сосудистый хирург, вторая специальность — кардиология.