Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил человека

По этому факту возбуждается уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге поезд наехал на мужчину, что привело к его смерти. В связи с этим Центральное МСУТ СК России проведет доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации поезда). Об этом сообщает пресс-служба аппарата.

— По предварительным данным, днем второго апреля 2024 года в Екатеринбурге вблизи железнодорожной станции «Путевка» Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован мужчина, — говорится в сообщении МСУТ СКР.

На данный момент следователи проводят первичную проверку — устанавливают все обстоятельства произошедшего.