В Екатеринбурге поезд насмерть сбил человека

В Екатеринбурге поезд наехал на мужчину, что привело к его смерти. В связи с этим Центральное МСУТ СК России проведет доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации поезда). Об этом сообщает пресс-служба аппарата.