В Екатеринбурге поезд насмерть сбил человека

В Екатеринбурге поезд наехал на мужчину, что привело к его смерти. В связи с этим Центральное МСУТ СК России проведет доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации поезда). Об этом сообщает пресс-служба аппарата.
— По предварительным данным, днем второго апреля 2024 года в Екатеринбурге вблизи железнодорожной станции «Путевка» Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован мужчина, — говорится в сообщении МСУТ СКР.
На данный момент следователи проводят первичную проверку — устанавливают все обстоятельства произошедшего.