Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета

По данным ведомства, поздно вечером 22 сентября 2022 года 26-летний житель хутора Новомаксимовский предложил двум собутыльникам обокрасть 81-летнюю пенсионерку, которой он помогал по хозяйству. Под утро трое приятелей проникли в дом к пожилой женщине и начали искать ценные вещи, но разбудили хозяйку. Грабители начали душить пенсионерку подушкой, а потом несколько раз ударили ее ножом, женщина скончалась. По информации прокуратуры, преступники забрали планшет и две тысячи рублей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.