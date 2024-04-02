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Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета

ВОЛГОГРАД, 2 апр — РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Волгоградской области к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летней женщины из-за двух тысяч рублей и планшета, ее дом преступники сожгли, чтобы замести следы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

«Суд приговорил 26-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет лишения свободы… 27-летнего — к 16 годам лишения свободы… 24-летнего — к 17 годам лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Во вторник Волгоградский областной суд признал всех троих виновными в убийстве, разбое и поджоге.

Отмечается, что отбывать наказания они будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

По данным ведомства, поздно вечером 22 сентября 2022 года 26-летний житель хутора Новомаксимовский предложил двум собутыльникам обокрасть 81-летнюю пенсионерку, которой он помогал по хозяйству. Под утро трое приятелей проникли в дом к пожилой женщине и начали искать ценные вещи, но разбудили хозяйку. Грабители начали душить пенсионерку подушкой, а потом несколько раз ударили ее ножом, женщина скончалась. По информации прокуратуры, преступники забрали планшет и две тысячи рублей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.

Прокуратура