Суд заочно вынес приговор мужчине в Актобе

Преступление произошло 29 марта прошлого года. Подозреваемый утром проник в квартиру через балкон и нанес смертельные ножевые ранения 35-летней женщине и ее сыну. Позже он также нанес ножевые ранения несовершеннолетней девочке. В результате она была госпитализирована. Хотя подозреваемый и был арестован, он покончил жизнь самоубийством в СИЗО. Несмотря на это, мать погибшего подсудимого попыталась доказать невиновность сына и обратилась в суд.
— По материалам уголовного дела было предъявлено обвинение и расследовалось дело по статьям «разбой с незаконным проникновением в жилое помещение», «убийство двух и более человек», «убийство малолетнего ребенка». На судебном заседании были заслушаны стороны, допрошены свидетели. Пострадавшая несовершеннолетняя сообщила, что видела в темноте мужчину. В это время в квартиру через балкон проникал свет. Подозреваемый был одет в черное. При этом на судебном заседании изучалась и запись камеры видеонаблюдения на улице. Умерший осужденный несколько раз бывал в этом районе. Суд установил, что после совершения преступления он пришел домой и постирал одежду. Также стало известно, что он упал, когда ехал домой на велосипеде. Это было видно из видео. Его признали виновным. Но наказание назначено не будет, — заявил судья Жанибек Сейтжапаров.
В ходе судебного заседания потерпевшая сторона подала гражданский иск. Они потребовали от ответчика 10 миллионов тенге в виде компенсации морального ущерба. Они также попросили взыскать 800 тысяч тенге для расходов на похороны. Суд отказал в удовлетворении гражданского иска в связи со смертью ответчика.
Приговор суда в законную силу не вступил.