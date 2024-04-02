Суд заочно вынес приговор мужчине в Актобе

— По материалам уголовного дела было предъявлено обвинение и расследовалось дело по статьям «разбой с незаконным проникновением в жилое помещение», «убийство двух и более человек», «убийство малолетнего ребенка». На судебном заседании были заслушаны стороны, допрошены свидетели. Пострадавшая несовершеннолетняя сообщила, что видела в темноте мужчину. В это время в квартиру через балкон проникал свет. Подозреваемый был одет в черное. При этом на судебном заседании изучалась и запись камеры видеонаблюдения на улице. Умерший осужденный несколько раз бывал в этом районе. Суд установил, что после совершения преступления он пришел домой и постирал одежду. Также стало известно, что он упал, когда ехал домой на велосипеде. Это было видно из видео. Его признали виновным. Но наказание назначено не будет, — заявил судья Жанибек Сейтжапаров.