Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.