Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля. «Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 152-миллиметровая гаубица Д-20», — заявили в Минобороны России.