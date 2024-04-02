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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 320 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

«Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, а также полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказали в министерстве.

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30», — сказали в ведомстве.