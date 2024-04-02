Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
«Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, а также полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказали в министерстве.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30», — сказали в ведомстве.