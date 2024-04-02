Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Богдановка ДНР.
«ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Акация”, три 152 миллиметровых гаубицы Д-20, 122 миллиметровая гаубица Д-30, два 105 миллиметровых орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы “Нота”», — сообщили в Минобороны.