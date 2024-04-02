Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

«ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Акация”, три 152 миллиметровых гаубицы Д-20, 122 миллиметровая гаубица Д-30, два 105 миллиметровых орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы “Нота”», — сообщили в Минобороны.