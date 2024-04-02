«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах», — говорится в документе.
Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили цех по производству украинских дронов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.