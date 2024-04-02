«Вели себя вызывающе»: подробности нападения школьников на волгоградца в автобусе

2 апреля прокуратура Волгоградской взяла на контроль расследование дела в отношении школьников, которые накануне избили мужчину в автобусе № 21. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в драке участвовали двое 16-летних школьников и еще несколько человек. Ранее СК возбудил уголовное дело по уголовной статье «Хулиганство».