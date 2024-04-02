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«Вели себя вызывающе»: подробности нападения школьников на волгоградца в автобусе

Прокуратура контролирует расследование о нападении на волгоградца в автобусе.

Источник: Комсомольская правда

2 апреля прокуратура Волгоградской взяла на контроль расследование дела в отношении школьников, которые накануне избили мужчину в автобусе № 21. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в драке участвовали двое 16-летних школьников и еще несколько человек. Ранее СК возбудил уголовное дело по уголовной статье «Хулиганство».

Напомним, 1 апреля примерно в 22.00 в салоне автобуса, который ехал мимо остановки на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе, толпа подростков напала на 37-летнего пассажира.

— Подозреваемые вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью. В этой связи 37-летний пассажир сделал молодым людям замечание, после чего они набросились на мужчину и избили его, — уточнили в прокуратуре региона.

Также прокуратура проверит работу правоохранительных органов о профилактике преступности, так как ранее один из фигурантов уже нарушал закон.

СК
Прокуратура