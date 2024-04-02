В Воронеже будут судить мужчину, который поджег стол избиркома

Как ранее информировало следствие, около 17.00 мск 15 марта 50-летний мужчина на одном из избирательных участков в Ленинском районе Воронежа с помощью пропитанной бензином одежды поджег стол членов избиркома, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и прочие документы. Работа избирательной комиссии была временно приостановлена, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
«На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить местного жителя в совершении указанного преступления. Обвинительное заключение утверждено прокурором и вручено обвиняемому, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Как установило следствие, в марте 2024 года с мужчиной в мессенджере связались пока неустановленные лица и «под предлогом возврата и сохранения денежных средств в сумме около 600 тысяч рублей, которые он ранее перевел мошенникам, предложили совершить поджог стола на избирательном участке».
«С данным предложением местный житель согласился, сообщив, что будет использовать ранее приобретенный бензин», — говорится в сообщении.
В Воронежской области в дни голосования