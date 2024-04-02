В Воронеже будут судить мужчину, который поджег стол избиркома

В Воронежской области в дни голосования 15—17 марта произошло несколько инцидентов на избирательных участках. В частности, 15 марта в Борисоглебске на избирательных участках № 0409 и № 0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». А 16 марта на избирательном участке № 0428 в том же Борисоглебске зеленку в урну для избирательных бюллетеней вылила 19-летняя девушка. Голосование с использованием этой урны было прекращено.