Под Воронежем ряд домов оказались подтопленными из-за весеннего половодья

Кроме того, ряд населенных пунктов Отрадненского, Хреновского, Бабяковского и Усманского 1-го сельских поселений находятся сейчас в группе риска. В деятельности их администраций выявлены нарушения законодательства о защите населения от ЧС. Прокуратура выяснила, что ими не приняты должные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их последствий, нет финансовых и материальных ресурсов для ликвидации.