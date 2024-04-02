Под Воронежем ряд домов оказались подтопленными из-за весеннего половодья

В Новоусманском районе оказались подтоплены ряд домов. На место с проверкой выехал представитель прокуратуры муниципалитета. Он опросил местных жителей и выяснил, требуются ли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Об этом рассказали в надзорном ведомстве Воронежской области 2 апреля.
Кроме того, ряд населенных пунктов Отрадненского, Хреновского, Бабяковского и Усманского 1-го сельских поселений находятся сейчас в группе риска. В деятельности их администраций выявлены нарушения законодательства о защите населения от ЧС. Прокуратура выяснила, что ими не приняты должные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их последствий, нет финансовых и материальных ресурсов для ликвидации.
Кроме того, наблюдается волокита при подготовке схемы водоотведения по населенным пунктам. Вдобавок состояние стационарного гидрологического поста на территории Усманского 1-го сельского поселения — неудовлетворительное. Главам внесены представления. Результаты из рассмотрения взяты на контроль.
Сейчас в подтопленных поселениях продолжают ликвидировать последствия. А муниципалитетам поручено быстрее обследовать пострадавшее имущество граждан и решить вопрос с возмещением вреда.