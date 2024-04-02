Юристы прокомментировали уголовный иск в отношении владельцев «Крокуса»

«Окончательно точку поставить в этом вопросе могут назначенные в рамках следствия экспертизы и содержание документов, регулирующих обеспечение безопасности в концертном зале. И если выяснится, что, например, в ходе строительства концертного зала использовались непригодные материалы, или система пожаротушения была в не рабочем состоянии, то ответственные за это лица понесут ответственность», — сказал он.