Юристы прокомментировали уголовный иск в отношении владельцев «Крокуса»

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что во вторник от имени 11 пострадавших в Следственный комитет подано заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев «Крокус Сити холла» об оказании небезопасных услуг.
Террористический акт в принадлежащем Crocus Group Араза Агаларова концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека. Концертный зал полностью сгорел.
«Если будут найдены несоответствия в безопасности здания, в результате которых, а не непосредственно террористического акта, погибли люди, то за это Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сказал он.
Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев пояснил, что речь идет о статье 238 Уголовного кодекса, к ответственности в рамках которой можно привлечь, если услуги не отвечали нормативно установленным требованиям безопасности и руководитель организации знал об этом.
«Окончательно точку поставить в этом вопросе могут назначенные в рамках следствия экспертизы и содержание документов, регулирующих обеспечение безопасности в концертном зале. И если выяснится, что, например, в ходе строительства концертного зала использовались непригодные материалы, или система пожаротушения была в не рабочем состоянии, то ответственные за это лица понесут ответственность», — сказал он.