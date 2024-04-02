Под Волгоградом парень выпал из окна многоэтажки и остался жив

Инцидент произошел в Волжском в одном из домов по улице Королева. Мужчина находился на балконе своей квартиры на втором этаже, когда вдруг рухнул вниз. Что произошло, неизвестно. Но, говорят, криминала в случившемся нет. Волжанин выжил, но состояние его тяжелое.