Под Волгоградом парень выпал из окна многоэтажки и остался жив

В больницу имени Фишера в Волжском на скорой привезли 26-летнего мужчину с травмами, характерными для падения с высоты. Оказалось, что молодой человек выпал из окна многоэтажки. К счастью, он выжил.
Инцидент произошел в Волжском в одном из домов по улице Королева. Мужчина находился на балконе своей квартиры на втором этаже, когда вдруг рухнул вниз. Что произошло, неизвестно. Но, говорят, криминала в случившемся нет. Волжанин выжил, но состояние его тяжелое.
По предварительным данным, у парня перелом позвоночника и тупая травма живота.
«На данный момент состояние пациента стабилизировано. Он продолжает лечение в хирургическом отделении в больнице Фишера», — уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.