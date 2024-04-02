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Бывший член Общественной палаты предстанет перед судом за смертельное ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд города Симферополя рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием экс-члена Общественной палаты Республики Крым. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма и Следкоме по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

В ходе следствия установлено, что 7 сентября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Volkswagen по улице Киевской в городе Симферополе.

«Двигаясь со скоростью 111 км/ч, мужчина выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилями Daewoo и Škoda», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. — В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Škoda от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения".