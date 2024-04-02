Бывший член Общественной палаты предстанет перед судом за смертельное ДТП

«Двигаясь со скоростью 111 км/ч, мужчина выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилями Daewoo и Škoda», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. — В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Škoda от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения".