Осквернивший Вечный огонь в Гродно хулиган осужден на два года колонии

ГРОДНО, 2 апр — Sputnik, Инна Гришук. Жителя Гродно, который в конце января справил нужду на пламя Вечного огня в парке Жилибера в областном центре и стал фигурантом уголовного дела, осудили в Гродно.
Молодой гродненец был задержан и заключен под стражу в конце января нынешнего года. Мужчина справил нужду на пламя Вечного огня, который находится на Братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера. Это попало на камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить личность нарушителя.
Как сообщал Sputnik, обвиняемый во время задержания пояснял милиции, что в момент хулиганства был настолько пьян, что практически не помнит, что происходило в тот вечер и ночь, не осталась у него в памяти и «остановка» у Вечного огня. Он рассказал, что отмечал день рождения друга в арендованном на сутки коттедже недалеко от центра города, примерно с середины дня употребляли алкогольные напитки. По его словам, причиной провала в памяти могло стать совмещение алкоголя и препарата от бессонницы.
Уголовное дело рассматривали в суде Ленинского района Гродно, обвиняемый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся, сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.
Его признали виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом. На основании ч.1 ст. 339 УК Беларуси мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.