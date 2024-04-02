Осквернивший Вечный огонь в Гродно хулиган осужден на два года колонии

Как сообщал Sputnik, обвиняемый во время задержания пояснял милиции, что в момент хулиганства был настолько пьян, что практически не помнит, что происходило в тот вечер и ночь, не осталась у него в памяти и «остановка» у Вечного огня. Он рассказал, что отмечал день рождения друга в арендованном на сутки коттедже недалеко от центра города, примерно с середины дня употребляли алкогольные напитки. По его словам, причиной провала в памяти могло стать совмещение алкоголя и препарата от бессонницы.