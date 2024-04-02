В Петербурге педагог получила десять суток ареста за избиение ребенка

«Татьяна Жихарева, являясь классным руководителем, учителем начальных классов школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 28.04.2023 нанесла ребенку побои, причинившие боль, но, к счастью, не повлекшие последствий, указанных в ст.115 Уголовного кодекса РФ. Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», — сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что действия педагога были квалифицированны по статье 6.1.1 КоАП (Побои) РФ.
Громкая история произошла в 2023 году, когда в социальных сетях стали появляться комментарии родителей учащихся коррекционной (специализированной) школы № 4 Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям с инвалидностью. Также появилась аудиозапись того, как педагоги на уроках обсуждают особенности учащихся, в разговорах упоминалась «палка, которую все боятся», были слышны звуки ударов палки о парты и брань. ГСУСК РФ по Петербургу возбудило дело по статье УК РФ «Истязание». Прокуратура организовала проверку школы. Как сообщала пресс-служба прокуратуры, проверка показала, что в школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. По мнению ведомства, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, которому было вынесено представление.
«Это решение по делу об административном правонарушении. Уголовное дело в отношении Жихаревой на рассмотрении», — подчеркнула Лебедева.
Также она сообщила, что Василеостровский районный суд в свою очередь рассматривает иски к школе и Жихаревой о возмещении морального вреда. Из исков следует, что Жихарева применяла к детям физическое насилие, унижала и оскорбляла, высказывалась касательно вида детей, их психического и физического развития.