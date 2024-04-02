В Петербурге педагог получила десять суток ареста за избиение ребенка

Громкая история произошла в 2023 году, когда в социальных сетях стали появляться комментарии родителей учащихся коррекционной (специализированной) школы № 4 Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям с инвалидностью. Также появилась аудиозапись того, как педагоги на уроках обсуждают особенности учащихся, в разговорах упоминалась «палка, которую все боятся», были слышны звуки ударов палки о парты и брань. ГСУСК РФ по Петербургу возбудило дело по статье УК РФ «Истязание». Прокуратура организовала проверку школы. Как сообщала пресс-служба прокуратуры, проверка показала, что в школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. По мнению ведомства, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, которому было вынесено представление.