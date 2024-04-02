В Курской области сбили беспилотник

«В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА», — написал он. Губернатор напомнил, что не нужно приближаться к обломкам дронов.
За пять минут до уничтожения аппарата в регионе объявили опасность атаки беспилотников.
Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в предыдущий раз — вечером 1 апреля, он продлился около восьми часов. Такой же режим вводили в Воронежской области.
Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 31 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино, одна женщина получила осколочное ранение. Ранее, 29 марта, в области и городе сообщали о ракетной опасности.
В Кремле атаки дронов на российские регионы считают «террористической активностью» Украины.