Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.