Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

«Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Компания обнародовала видео с последствиями последних атак на одну из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары по ТЭС пришлись с 22 по 29 марта.
Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке «за все время». По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о поражении нескольких ТЭС, на станциях серьезно повредилось оборудование. Компания «Укргидроэнерго» заявляла, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.