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Самолет, летевший из Петербурга в Красноярск, внезапно вернулся в Пулково

Самолет вернулся в Пулково спустя два часа после вылета.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково сел самолет, вылетевший из Петербурга в Красноярск. Пассажиров вернули в авиагавань после двух часов полета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

— Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Красноярск в 20:05. Однако рейс был задержан, — говорится на онлайн-табло Пулково.

Новым временем вылета назначили 23:00. Причины внезапной посадки остаются неизвестными. SPB.KP.RU обратилась за комментарием к представителям компании-перевозчика.

Ранее SPB.KP.RU писала, что аэропорт Пулково перейдет на весенне-летний режим работы 31 марта. Из воздушной гавани Северной столицы возобновят рейсы в Орск и Горно-Алтайск. Кроме того, из Петербурга впервые запустили ежедневные рейсы в поднебесный Шанхай. Компания-перевозчик предусмотрела даже удобные стыковочные рейсы, на которых можно добраться до стран Юго-Восточной Азии и всего мира.