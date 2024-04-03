Самолет, летевший из Петербурга в Красноярск, внезапно вернулся в Пулково

В аэропорту Пулково сел самолет, вылетевший из Петербурга в Красноярск. Пассажиров вернули в авиагавань после двух часов полета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
— Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Красноярск в 20:05. Однако рейс был задержан, — говорится на онлайн-табло Пулково.
Новым временем вылета назначили 23:00. Причины внезапной посадки остаются неизвестными. SPB.KP.RU обратилась за комментарием к представителям компании-перевозчика.
Ранее SPB.KP.RU писала, что аэропорт Пулково перейдет на весенне-летний режим работы 31 марта. Из воздушной гавани Северной столицы возобновят рейсы в Орск и Горно-Алтайск. Кроме того, из Петербурга впервые запустили ежедневные рейсы в поднебесный Шанхай. Компания-перевозчик предусмотрела даже удобные стыковочные рейсы, на которых можно добраться до стран Юго-Восточной Азии и всего мира.