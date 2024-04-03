Самолет, летевший из Петербурга в Красноярск, внезапно вернулся в Пулково

Ранее SPB.KP.RU писала, что аэропорт Пулково перейдет на весенне-летний режим работы 31 марта. Из воздушной гавани Северной столицы возобновят рейсы в Орск и Горно-Алтайск. Кроме того, из Петербурга впервые запустили ежедневные рейсы в поднебесный Шанхай. Компания-перевозчик предусмотрела даже удобные стыковочные рейсы, на которых можно добраться до стран Юго-Восточной Азии и всего мира.