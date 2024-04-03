WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал “Крокус сити холл” был потенциальной целью», — пишет издание.
Директор СВР Сергей Нарышкин во вторник сообщил, что ФСБ получила от США определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в «Крокусе». Переданные сведения, по его словам, были недостаточны, чтобы выявить тех, кто готовил данное преступление. О том, что информация о подготовке теракта в России, переданная США в начале марта, носила общий характер, говорил и глава ФСБ Александр Бортников.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация — детальный или нет.
Газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», боясь раскрыть источники.
Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.