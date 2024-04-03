WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

Директор СВР Сергей Нарышкин во вторник сообщил, что ФСБ получила от США определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в «Крокусе». Переданные сведения, по его словам, были недостаточны, чтобы выявить тех, кто готовил данное преступление. О том, что информация о подготовке теракта в России, переданная США в начале марта, носила общий характер, говорил и глава ФСБ Александр Бортников.