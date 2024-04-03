Житель Красноярского края пострадал от нечестного продавца авто в Приморье

Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в мошенничестве при продаже автомобиля покупателю из Красноярского края, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморью.
Пострадавший договорился на популярном автомобильном сайте приобрести за 900 тысяч рублей машину Toyota Corolla Fielder. Приехав в Приморье, он передал деньги и получил от продавца автомобиль с документами.
Позже мужчина увидел, что номера узлов и агрегатов в машине изменены, но номер продавца уже был недоступен. Пришлось обратиться в полицию.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве с использованием служебного положения и в крупном размере. За это подозреваемому грозит до шести лет заключения и штраф.
Полицейские предполагают, что обман красноярца — не единственный эпизод в деятельности продавца из Уссурийска. Пострадавшим предлагают сообщить об этом по номеру: 8 924 236 56 35.
Ранее мы рассказывали о преступных схемах при торговле автомобилями в Приморье и собрали несколько историй обманутых покупателей.