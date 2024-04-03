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Житель Красноярского края пострадал от нечестного продавца авто в Приморье

Полиция просит связаться тех, кто тоже стал его жертвой.

Источник: Соцсети

Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в мошенничестве при продаже автомобиля покупателю из Красноярского края, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморью.

Пострадавший договорился на популярном автомобильном сайте приобрести за 900 тысяч рублей машину Toyota Corolla Fielder. Приехав в Приморье, он передал деньги и получил от продавца автомобиль с документами.

Позже мужчина увидел, что номера узлов и агрегатов в машине изменены, но номер продавца уже был недоступен. Пришлось обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что продавец 1992 года рождения ранее был судим. Автомобиль он ввёз по частям из Японии, собрал и снабдил поддельными документами — это были дубликаты реально зарегистрированной машины.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве с использованием служебного положения и в крупном размере. За это подозреваемому грозит до шести лет заключения и штраф.

Полицейские предполагают, что обман красноярца — не единственный эпизод в деятельности продавца из Уссурийска. Пострадавшим предлагают сообщить об этом по номеру: 8 924 236 56 35.

Ранее мы рассказывали о преступных схемах при торговле автомобилями в Приморье и собрали несколько историй обманутых покупателей.