«Конструктор» за миллион: в Приморье задержали мошенника-автодилера

В Приморье задержали мужчину, которого подозревают в том, что он почти за миллион рублей продал жителю Красноярского края «конструктор» Toyota Corolla Fielder с «левыми» документами. Полицейские предполагают, что это не единственный случай мошенничества и просят откликнуться тех, кто еще мог пострадать от действий нечистого на руку автодилера, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
В неприятную историю попал житель Красноярского края, который решил приобрести себе новый японский автомобиль. На популярном сайте он нашел объявление о продаже Toyota Corolla Fielder, приехал в Приморье, где заплатил 900 тысяч рублей, а в обмен получил желанный автомобиль и комплект документов к нему.
После этого покупатель обратился в полицию, которая быстро нашла продавшего машину. Им оказался житель Уссурийска, который раньше уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим.
Полицейские выяснили, что проданный автомобиль был собран из отдельных деталей и узлов, завезенных из Японии. А чтобы продать этот «конструктор», продавец использовал дубликат техпаспорта и свидетельства о регистрации от другого автомобиля.
На мужчину завели уголовное дело мошенничестве в крупном размере и отправили под стражу. За это преступление ему грозит до шести лет лишения свободы.
Полицейские подозревают, что это был не единственный случай преступной деятельности мужчины и просят тех, кто еще пострадал от действий мошенника, позвонить по телефону 8−924−236−56−35.
Ранее «Комсомолка» писала о приморских автодилерах, которые обманули около полусотни покупателей японских автомобилей.