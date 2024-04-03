«Конструктор» за миллион: в Приморье задержали мошенника-автодилера

В Приморье задержали мужчину, которого подозревают в том, что он почти за миллион рублей продал жителю Красноярского края «конструктор» Toyota Corolla Fielder с «левыми» документами. Полицейские предполагают, что это не единственный случай мошенничества и просят откликнуться тех, кто еще мог пострадать от действий нечистого на руку автодилера, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.