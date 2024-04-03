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Глаза убийцы. 13 фото прописанного в Новосибирске мигранта Мирзоева*, причастного к теракту в «Крокусе»

12 дней назад Россию потрясла ужасающая трагедия.

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22 марта четверо вооруженные террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла», открыв огонь по мирным гражданам, а после устроили пожар. В результате расстрела и поджога погибли более 140 человек. Все исполнители теракта задержаны. Сейчас они находятся под стражей. Суд отправил террористов в СИЗО до 22 мая. Расследование дела продолжается. Следствие установило связь боевиков с украинскими националистами.

Исполнителями теракта оказались граждане Таджикистана. Среди них и Далерджон Мирзоев*, который до теракта жил у родственников в Новосибирске. После теракта семейство скрылось в неизвестном направлении, а сами родственники отреклись от Мирзоева.

Известно, что семья Далерджона* давно находится под прицелом спецслужбы Таджикистана, поскольку его брат ранее был в розыске из-за участия в запрещенной в России террористической организации.

*Далерджон Мирзоев—внесен в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.