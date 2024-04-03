Глаза убийцы. 13 фото прописанного в Новосибирске мигранта Мирзоева*, причастного к теракту в «Крокусе»

22 марта четверо вооруженные террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла», открыв огонь по мирным гражданам, а после устроили пожар. В результате расстрела и поджога погибли более 140 человек. Все исполнители теракта задержаны. Сейчас они находятся под стражей. Суд отправил террористов в СИЗО до 22 мая. Расследование дела продолжается. Следствие установило связь боевиков с украинскими националистами.