Захарова заявила, что Макрон наделяет Киев средствами для терактов

«Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом и что он готов на этом треке активировать усилия, как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной, то есть наделять тех, кто уже совершал теракты, технической возможностью их совершать дальше», — указала дипломат, которая опубликовала запись интервью в своем Telegram-канале.