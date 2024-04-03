Захарова заявила, что Макрон наделяет Киев средствами для терактов

«Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом и что он готов на этом треке активировать усилия, как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной, то есть наделять тех, кто уже совершал теракты, технической возможностью их совершать дальше», — указала дипломат, которая опубликовала запись интервью в своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимание, что Макрон меняет свое мнение «каждые полдня», так что «никто в его ближайшем окружении не может понять, что он говорит и почему».
«Что касается призыва по взаимодействию на этом треке — кто его, собственно, заблокировал? Это были не мы, — продолжила она. — Это было натовское русофобское крыло. Я даже не скажу — натовские страны, они же сами от этого страдают. Они же не имеют возможности обмениваться данными, консультироваться». Дипломат пояснила, что такие настроения в НАТО подпитываются из Вашингтона и Лондона, чьи власти имеют возможность влиять на принятие решений в ЕС.
Ранее Макрон предложил России укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом после нападения на «Крокус сити холл». 27 марта официальный представитель МИД РФ сообщила на брифинге, что конкретные предложения российскому дипведомству по антитеррористическому сотрудничеству от Франции не поступали.