Полиция опубликовала комментарий очевидца смертельного ДТП с детьми в Тулуне

— Двое ребят переходили дорогу, я остановилась и помахала им. Младший мальчик взял за руку второго. Они побежали, чтобы меня скорее пропустить. И вдруг с левой стороны вылетает машина. И такой звук… У меня тоже двое детей и пятеро внуков, не дай бог такое увидеть! — говорит женщина.