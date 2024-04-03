Полиция опубликовала комментарий очевидца смертельного ДТП с детьми в Тулуне

Смертельное ДТП со школьниками произошло в Тулуне 2 апреля около 12 часов дня. 7-летний и 11-летний мальчики переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг их сбила иномарка. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно известно, что за рулем автомобиля Toyota Caldina был 29-летний мужчина. В результате аварии 7-летний мальчик погиб на месте происшествия, а 11-летнего ребенка госпитализировали, — говорят в МВД.
Полиция опубликовала комментарий очевидца. Это женщина, которая остановилась, чтобы пропустить школьников на пешеходном переходе.
— Двое ребят переходили дорогу, я остановилась и помахала им. Младший мальчик взял за руку второго. Они побежали, чтобы меня скорее пропустить. И вдруг с левой стороны вылетает машина. И такой звук… У меня тоже двое детей и пятеро внуков, не дай бог такое увидеть! — говорит женщина.
Полицейские отмечают, что водитель, сбивший школьников, прошел процедуру освидетельствования, состояние алкогольного опьянения не установлено.